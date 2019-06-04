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В Ровно от кори умер ребенок

Новости » Общество    04.06.2019 - 16:20
В Ровно от кори умер ребенок
Иллюстративное фото (facebook.com/screennews.ad)

От осложнений болезни умрела трехмесячная девочка

В Ровно от осложнений кори умер трехмесячный ребенок. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ровенский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины.

Сообщается, что от осложнений, вызванных вирусом кори, умер трехмесячный ребенок из Ровно.

"Девочка родилась от мамы, которая во время беременности заболела корью. Ребенок родился преждевременно и при рождении имел врожденную корь. Вирус кори поразил мозг и легкие ребенка. Были предоставлены необходимые реанимационные меры, однако спасти ребенка не удалось", - говорится в сообщении.

Диагноз кори подтвержден лабораторно в вирусологических лабораториях Министерства здравоохранения Украины.

Напомним, корью в Украине с начала 2019 года заболели более 52 тысяч человек, а в течение 22-й недели корью заболели 1310 человек.

Корью в Украине с начала 2019 года заболели более 52 тысяч человек, а в течение 22-й недели корью заболели 1310 человек. По данным Центра общественного здоровья Минздрава, в течение недели (с 24 по 30 мая) больше новых случаев кори зарегистрировано в Харьковской области (184 больных: 120 взрослых и 64 ребенка), городе Киев (128: 76 взрослых и 52 ребенка), Киевской (128: 74 взрослых и 54 ребенка), Хмельницкой (93 больных: 40 взрослых и 53 ребенка), и Тернопольской областях (82: 25 взрослых и 57 детей).

Всемирная организация здоровья сообщает, что число случаев заболеваемости корью, зарегистрированных во всем мире за первые три месяца 2019 года, выросло втрое по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

 

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