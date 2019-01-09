В Украине от гриппа умер ребенок

Иллюстративное фото (УНИАН)

От гриппа умерла 16-летняя девушка из Ровенской области

В Ровенской области от гриппа умерла 16-летняя девушка из Острожского района. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Ровенского областного лабораторного центра в Facebook.

Сообщается, что девушка умерла 7 января в больнице, ребенок не был вакцинирован против гриппа.

"От гриппа умер 16-летний ребенок из Острожского района. Ребенок обратился 02.01.2019 года за медицинской помощью и сразу был госпитализирован в отделение анестезиологии и интенсивной терапии Острожской ЦРБ. Однако все необходимые реанимационные мероприятия оказались неэффективными и 7 января девушка умерла. Заключительный диагноз грипп А, вирусный энцефалит", - говорится в сообщении.

Как отмечается, диагноз "грипп" был подтвержден лабораторно. При исследовании материала специалисты обнаружили РНК вируса гриппа А(H3N2).

Напомним, ранее сообщалось, что в Харьковской области от гриппа умер младенец, которому не исполнилось и года. По данным местного лабораторного центра, от гриппа умер ребенок в Сахновщинском районе Харьковской области.

Как писало РБК-Украина, в Киеве на 6,9% снизился уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ.