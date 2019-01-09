В Україні за тиждень на грип та ГРВІ захворіли понад 216 тис. осіб

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Епідемічні пороги перевищено у 8 областях країни

Захворюваність грипом і ГРВІ в Україні за тиждень захворіли понад 216 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я України.

Протягом звітного тижня з 17 по 23 грудня на грип та ГРВІ захворіли 216 213 осіб, з них 64,9% - діти у віці до 17 років. Порівняно з минулим тижнем рівень захворюваності серед дорослих збільшився на 6,5%, серед дітей до 17 років знизився на 1,1%.

Показник захворюваності становить 561,6 на 100 тис. населення, що на 8,3% більше епідемічного порогу по Україні. Епідемічні пороги перевищено у 8 областях: Хмельницькій, Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Луганській, Донецькій, Одеській. Перевищення епідемічного порогу не означає, що в цих областях епідемія грипу, повідомляє прес-служба МОЗ.

Нагадаємо, у Рівненській області від грипу померла 16-річна дівчина з Острозького району.

Раніше повідомлялося, що в Харківській області від грипу померло немовля, якому не виповнилося і року. За даними місцевого лабораторного центру, від грипу померла дитина у Сахновщинському районі Харківської області.

Як повідомляло РБК-Україна, в Києві на 6,9% знизився рівень захворюваності на грип та ГРВІ.