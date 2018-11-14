В Украине за неделю гриппом и ОРВИ заболели 152 тыс. человек

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Гриппом и ОРВИ заболели 151 852 человека, из них 68,4% - дети

В Украине за прошедшую неделю (с 5 по 11 ноября) гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) заболели 152 тыс. человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

Также отмечается, что с начала эпидемического сезона против гриппа вакцинировались почти 62 тыс. человек.

Сообщается, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине находится на неэпидемическом уровне, присущем для начала эпидемического сезона. Интенсивный показатель заболеваемости составляет 359,7 на 100 тыс. населения, что на 30,7% меньше эпидемического порога по Украине.

В течение отчетной недели гриппом и ОРВИ заболели 151 852 человека, из них 68,4% - дети до 17 лет. По сравнению с прошлой неделей уровень заболеваемости среди взрослых и детей до 17 лет незначительно увеличился - на 1,0% и 4,0% соответственно. Отметим, что за неделю зарегистрировано 34 случая гриппоподобного заболевания и 22 случая тяжелой острой респираторной инфекции, однако лабораторного подтверждения наличия вирусов гриппа не получено.

Напомним, 12 ноября сообщалось, что в Киеве в течение последней недели на 5,6% возросла заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями и сейчас число больных за неделю составило почти 12 тысяч.