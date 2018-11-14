В Україні за тиждень на грип та ГРВІ захворіли 152 тис. осіб

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На грип та ГРВІ захворіли 151 852 людини, з них 68,4% - діти

В Україні за минулий тиждень (з 5 по 11 листопада) грипом і гострими респіраторними вірусними інфекціями (ГРВІ) захворіли 152 тис. осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я України.

Також наголошується, що з початку епідемічного сезону проти грипу зробили щеплення майже 62 тис. чоловік.

Повідомляється, що захворюваність на грип та ГРВІ в Україні знаходиться на неепідеміческому рівні, притаманному для початку епідемічного сезону. Інтенсивний показник захворюваності становить 359,7 на 100 тис. населення, що на 30,7% менше епідемічного порогу по Україні.

Протягом звітного тижня на грип та ГРВІ захворіли 151 852 людини, з них 68,4% - діти до 17 років. Порівняно з минулим тижнем рівень захворюваності серед дорослих та дітей до 17 років незначно збільшився - на 1,0% і 4,0% відповідно. Зазначимо, що за тиждень зареєстровано 34 випадки грипоподібного захворювання і 22 випадки важкої гострої респіраторної інфекції, однак лабораторного підтвердження наявності вірусів грипу не отримано.

Нагадаємо, 12 листопада повідомлялося, що в Києві протягом останнього тижня на 5,6% зросла захворюваність на грип і гострими респіраторними вірусними інфекціями і зараз число хворих за тиждень склало майже 12 тисяч.