В Украине за неделю от гриппа умерли девять человек

В Украине в течение прошлой недели от осложнений гриппа умерли девять человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

Сообщается, с начала эпидемического сезона от осложнений гриппа умерли 63 человека. Ни один умерший не был вакцинирован против гриппа.

За прошедшую неделю (со 2 по 8 марта) ОРВИ заболели 213 531 человек, из них 64,4% - дети.

Интенсивный показатель заболеваемости составил 577,8 на 100 тысяч населения, что на 21,2% больше эпидемического порога по Украине.

"В стране зафиксировано широкое географическое распространение гриппа", - говорится в сообщении.

В Харьковской, Луганской, Днепропетровской, Запорожской, Черниговской, Закарпатской областях и городе Киеве сохраняется неэпидемический уровень активности гриппа и ОРВИ. Во всех других областях Украины зарегистрировано эпидемическую активность различной интенсивности.

Напомним, в Ровенской области от гриппа умерла 51-летняя жительница Костопольского района. Она заболела 27 февраля. За медицинской помощью обратилась 2 марта и была госпитализирована в Ровенскую городскую больницу № 2, а 8 марта женщина скончалась.

Кроме того, в Днепропетровской области от осложнений гриппа умер 26-летний мужчина. У него был подтвержден вирус гриппа А (H1N1) пандемический. Мужчина не был вакцинирован от гриппа.