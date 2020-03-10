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В Днепропетровской области от осложнений гриппа умер мужчина

Новости » Происшествия     10.03.2020 - 16:46
В Днепропетровской области от осложнений гриппа умер мужчина
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Мужчина не был вакцинирован от гриппа

В Днепропетровской области от осложнений гриппа умер 26-летний мужчина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

По словам заведующей вирусологической лаборатории областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины Елены Кузьменко, от гриппа в больнице скончался 26-летний житель Верхнеднепровска.

При этом она отметила, что исследования областной вирусологической лаборатории областного лабораторного центра Минздрава подтвердили у мужчины вирус гриппа А (H1N1) пандемический.

Отмечается, что мужчина не был вакцинирован от гриппа.

Напомним, во Львове от осложнений гриппа умер 30-летний мужчина. Он заболел еще 17 февраля, однако к врачу обратился лишь 21 февраля.

Кроме того, во Львовской области за неделю от гриппа умерли двое людей. Жертвами стали 64-летняя женщина и 78-летний мужчина.

Добавим, что в Кировоградской области было зафиксировано два летальных случая от осложнений гриппа. Кроме того, в Сумской области подтвердили третью смерть от пневмонии.

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