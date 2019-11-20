В Украине за неделю гриппом заболели 150 тысяч человек

За прошедшую неделю в Украине гриппом заболели 150 832 человека, из них 67,3% - дети. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Интенсивный показатель заболеваемости составляет 394,4 на 100 тысяч населения, что на 17,3% ниже эпидемического порога по Украине.

Сообщается, что зарегистрировано 4 случая гриппоподобного заболевания и 41 случай тяжелой острой респираторной инфекции. Во всех регионах Украины активность гриппа и ОРВИ находится на неэпидемических уровнях.

"За отчетную неделю не зарегистрировано ни одного летального случая вследствие гриппа. В течение отчетной недели против гриппа вакцинировано 28 851 человека, а с начала эпидемического сезона прививки сделали 153 868 человек", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Минздраве сообщили, что в этом году Украина полностью обеспечена сывороткой против дифтерии, несколько сотен флаконов раздали дополнительно в регионы.

Также РБК-Украина писало, что Минздрав планирует разработать новый законопроект о психическом здоровье. По словам министра здравоохранения Зоряны Скалецкой, законопроект "должен сломать советскую организационную структуру, стратегии и практики системы охраны психического здоровья".