В Украине назвали преимущества от приватизации "Большевика"

"То, что завод продали - прекрасно. Такое крупное неработающее предприятие - это бессмысленная территория. Возможно, там будут построены бизнес-парки и жилые просторы. Более того, по этой цене город получит гораздо больше, чем просто продали участок за 5 млрд и ничего не получили", - говорит коммерческий директор компании "CV Development" Сергея Степенко.

Кроме того, в статье подчеркивается, что аргументы о возможности возобновить производство некогда мощного оборонного завода не выдерживают критики.

"Продолжительность и, главное, стоимость возобновления производства слишком высока. И понадобится не одно десятилетие, чтобы завод начал приносить прибыль. Ведь на сегодняшний день из 36 цехов ПКМЗ работают только два, другие разрушены до основания и восстановлению не подлежат, оборудование устарело, 80% мощностей изношены. И главное: завод "Большевик" был успешным и работал в полную силу в советское время, при поставке дешевых энергоресурсов. При нынешних условиях стоимость электроэнергии и других ресурсов делает нерентабельной деятельность такого крупного предприятия", - говорится в публикации.

Также в материале опровергается упрек инвесторов, что они по дешевке купили привлекательный актив. На самом деле, речь идет о том, что новый собственник заплатил существенные средства за неоформленную землю, целевое назначение которой придется менять.

"Простая арифметика: стоимость лота 1,43 млрд грн, плюс 650 млн грн - долги предприятия, которые должен уплатить новый собственник, плюс - 50 млн грн, которые по закону необходимо инвестировать в релокацию производства. Если разделить эту сумму на курс доллара (26,3) и площадь участка (35 гектар), получится 2,15 млн долларов", - говорится в статье.

Издание также отмечает, что продажа завода - успех "Большой приватизации", аналогов которому страна не знала много лет. И поскольку других успешных примеров нет, нужно бороться, чтобы соглашение по продаже "Большевика" не было отменено.

"Кейс "Большевика" может стать флагманом процесса успешной приватизации. И возможные обжалования результатов конкурса (а такие мнения уже раздаются) приведут к серьезным негативным последствиям. Во-первых, это отразится на репутации президента Зеленского, который является инициатором и идеологом "Большой приватизации". Во-вторых, станет роковым для инвестиционной репутации Украины", - заключается в публикации.