В Україні назвали переваги від приватизації "Більшовика"

"Те, що завод продали - чудово. Таке велике підприємство, яке не працює - це безглузда територія. Можливо, там будуть побудовані бізнес-парки та житлові простори. Більше того, за цією ціною місто отримає набагато більше, ніж аби просто продали ділянку за 5 млрд і нічого не отримали", - говорить комерційний директор компанії "CV Development" Сергій Степенко.

Крім того, у статті підкреслюється, що аргументи щодо можливості відновити виробництво колись потужного оборонного заводу не витримують критики.

"Тривалість і, головне, вартість відновлення виробництва є занадто високою. І знадобиться не одне десятиліття, щоб завод почав давати прибуток. Адже на сьогоднішній день з 36 цехів ПКМЗ працюють лише два, інші зруйновані вщент і відновленню не підлягають, обладнання застаріло, 80% потужностей зношені. І головне: завод "Більшовик" був успішним та працював на повну силу за радянських часів, за умови постачання дешевих енергоресурсів. За нинішніх умов вартість електроенергії та інших ресурсів робить нерентабельною діяльність такого великого підприємства", - йдеться у публікації.

Також у матеріалі спростовується закид до інвесторів, що вони задешево купили привабливий актив. Насправді йдеться про те, що новий власник заплатив істотні кошти за неоформлену землю, цільове призначення якої доведеться змінювати.

"Проста арифметика: вартість лоту 1,43 млрд грн, плюс 650 млн грн - борги підприємства, які повинен сплатити новий власник, плюс - 50 млн грн, які за законом необхідно інвестувати в релокацію виробництва. Якщо розділити цю суму на курс долара (26,3) та площу ділянки (35 гектар), вийде 2,15 млн доларів", - говориться у статті.

Видання також наголошує на тому, що продаж заводу - успіх "Великої приватизації", аналогів якому країна не знала багато років. І, оскільки інших успішних прикладів немає, потрібно боротися, аби угода щодо продажу "Більшовика" не була скасована.

"Кейс "Більшовика" може стати флагманом процесу успішної приватизації. І можливі оскарження результатів конкурсу (а такі думки вже лунають) призведуть до серйозних негативних наслідків. По-перше, це вдарить по репутації президента Зеленського, який є ініціатором та ідеологом "Великої приватизації". По-друге, стане фатальним для інвестиційної репутації України", - підсумовується у публікації.