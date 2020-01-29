В Украине назвали ПАСЕ зоной противостояния после возврата РФ

Член украинской делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы Евгения Кравчук заявила, что ПАСЕ вновь становится зоной противостояния после того, как члены ассамблеи проголосовали за возвращение российской делегации. Об этом Кравчук написала на своей странице в Facebook.

По ее словам, в тексте резолюции о восстановлении полномочий российской делегации в ПАСЕ были добавлены поправки, зафиксировавшие аннексию Крыма со стороны России, а также четкие ссылки на резолюции, которые должна выполнить РФ.

"ПАСЕ снова становится зоной противостояния. На стороне агрессора "не проходящее волнение" некоторых европейских политиков хоть как-то впихнуть Россию в зону "новой нормальности", сделать вид, что все действия агрессора - это business as usual. На нашей стороне - наши искренние друзья из группы "Балтик +" и других делегаций, которые сражаются рядом с нами за настоящие ценности Европы - нерушимость границ и уважение к суверенитету", - написала Кравчук.

Напомним, 29 января ПАСЕ утвердила полномочия российской делегации в полном объеме. За ратификацию полномочий делегации проголосовали 96 парламентариев, против 44, воздержались - 7.

Отметим, 27 января в Страсбурге началась зимняя сессия ПАСЕ, в которой вернулась украинская делегация. Украина вернулась после осенней паузы. Тогда было принято решение приостановить участие в заседаниях ПАСЕ, поскольку Ассамблея вернула полномочия российской делегации.