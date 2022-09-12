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В Украине назвали количество украинцев, которое остается в оккупации

Фото: министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук (facebook com vereshchuk ukraine)
Автор: Дмитрий Браславский

На временно оккупированных россиянами территориях остаются еще почти 1,2 млн украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирины Верещук в эфире национального телемарафона.

"Мне известно, что почти 300 тысяч находятся в Донецкой области. Мы говорим о том, что примерно 500 тысяч находятся в Херсонской области. Мы понимаем, что ориентировочно 350 тысяч - в Запорожской области", - заявила Верещук.

Также министр заявила и про Харьковскую область, большую часть которой недавно деоккупировали. По ее словам, большинство людей сможет либо эвакуироваться самостоятельно, либо дождаться наших эвакуационных автобусов.

Напомним, что в Минреинтеграции призвали украинцев в оккупации не пускать детей в школы.

Также, жителей населенных пунктов, расположенных вблизи захваченной Запорожской АЭС призывают выехать.

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