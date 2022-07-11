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В Украине назвали число военных, пропавших без вести

Фото: в Украине назвали число военных пропавших без вести (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

В Украине более семи тысяч военных считаются пропавшими без вести, часть из них - в плену.

Об этом заявил уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"Если мы говорим о военных, то давайте понимать, кто такие военные. Есть ВСУ, есть Нацгвардия, есть пограничники, есть СБУ - и это разные институты. Они не входят в цифру, которую дает ВСУ. Там приводят данные о двух тысячах пропавших военных. Наш колл-центр имеет ориентировочно 7200 человек", - сказал Котенко.

Например, продолжил уполномоченный, полк "Азов" - это Нацгвардия и там также есть без вести пропавшие. Они не вышли на связь с родными, когда они вышли из "Азовстали".

Котенко добавил, что большинство из пропавших военных - в плену.

В качестве примера он приводит военных 1 батальона 36 бригады, которые могут находиться на территории страны-агрессора.

"Мы знаем, что их вывезли в Россию. Во-первых, надо понять, сколько там есть людей. Если их больше сотни, то мы понимаем, что практически весь батальон - в плену. Связи с ними все еще нет, поэтому они считаются без вести пропавшими. Рано или поздно они попадут в список на обмен и они вернутся домой. Вот это тот случай, когда мы точно знаем, что без вести пропавшие - живы", - сказал Олег Котенко.

Напомним, в Украине разработали "дорожную карту" для родственников военнослужащих, пропавших без вести, попали в плен или погибли.

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