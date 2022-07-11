В Україні назвали число військових, зниклих безвісти

"Якщо ми говоримо про військових, то давайте розуміти, хто такі військові. Є ЗСУ, є Нацгвардія, є прикордонники, є СБУ - і це різні інституції. Вони не входять в цифру, яку дає ЗСУ. Там наводять дані про дві тисячі зниклих військових. Наш кол-центр має орієнтовно 7200 людей", - сказав Котенко.

Наприклад, продовжив уповноважений, полк "Азов" - це Нацгвардія і там також є безвісти зниклі. Вони не вийшли на звʼязок з рідними, коли вони вийшли з "Азовсталі".

Котенко додав, що більшість зі зниклих військових - у полоні.

Як приклад він наводить військових 1 батальйону 36 бригади, які можуть перебувати на території країни-агресора.

"Ми знаємо, що їх вивезли в Росію. По-перше, треба зрозуміти, скільки там є людей. Якщо їх більше сотні, то ми розуміємо, що практично весь батальйон - у полоні. Звʼязку із ними все ще немає, тому вони вважаються безвісти зниклими. Рано чи пізно вони потраплять у список на обмін і вони повернуться додому. Ось це той випадок, коли ми точно знаємо, що безвісти зниклі - живі", - підсумував Олег Котенко.