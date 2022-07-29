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В Украине назначили куратора по эвакуации жителей Донецкой области: кто им стал

Фото: Кабмин создал Координационный штаб эвакуации из Донецкой области (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В пятницу Кабмин создал Координационный штаб, который будет заниматься организацией эвакуации из Донецкой области. Его руководителем стала вице-премьер-министр Ирина Верещук.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мининтеграции.

"Донецкая область сейчас на грани гуманитарной катастрофы: продолжаются активные боевые действия, инфраструктура разрушена. Люди рискуют не только попасть под обстрелы - при отсутствии тепла, лекарств и пищи зимой выжить будет непросто. Выход - эвакуация", - говорится в сообщении.

В Мининтеграции отметили, чтобы эвакуация прошла слаженно и безопасно, необходима координация действий властей, военных, волонтеров.

"Надо вывезти людей из опасного места, найти им убежище, оказать помощь, расселить. Все это - работа штаба, который возглавил вице-премьер-министр Ирина Верещук. В его состав также вошли представители министерств, силовых ведомств и ОВА", - добавили в ведомстве.

Ранее Верещук призвала жителей Донецкой области срочно эвакуироваться.

Также РБК-Украина публиковало график эвакуационных поездов из Донецкой области.

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