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В Україні призначили куратора по евакуації мешканців з Донецької області: хто ним став

Фото: уряд створив Координаційний штаб евакуації з Донецької області (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В п’ятницю уряд створив Координаційний штаб, який займатиметься організацією евакуації з Донецької області. Його керівником стала віце-прем'єр-міністр Ірина Верещук.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінінтеграції.

"Донеччина зараз на межі гуманітарної катастрофи: тривають активні бойові дії, інфраструктура зруйнована. Люди ризикують не лише потрапити під обстріли - при відсутності тепла, ліків та їжі взимку вижити буде непросто. Вихід - евакуація", - йдеться в повідомленні.

В Мінінтеграції зазначили, щоб евакуація пройшла злагоджено та безпечно, необхідна координація дій влади, військових, волонтерів.

"Треба вивезти людей з небезпечного місця, знайти їм прихисток, надати допомогу, розселити. Все це - робота штабу, який очолила віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук. До його складу також увійшли представники міністерств, силових відомств та ОВА", - додали в відомстві.

Раніше Верещук закликала мешканців Донецької області терміново евакуюватися.

Також РБК-Україна публікувало графік евакуаційних потягів з Донецької області.

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