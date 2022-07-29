В Україні призначили куратора по евакуації мешканців з Донецької області: хто ним став

"Донеччина зараз на межі гуманітарної катастрофи: тривають активні бойові дії, інфраструктура зруйнована. Люди ризикують не лише потрапити під обстріли - при відсутності тепла, ліків та їжі взимку вижити буде непросто. Вихід - евакуація", - йдеться в повідомленні.

В Мінінтеграції зазначили, щоб евакуація пройшла злагоджено та безпечно, необхідна координація дій влади, військових, волонтерів.

"Треба вивезти людей з небезпечного місця, знайти їм прихисток, надати допомогу, розселити. Все це - робота штабу, який очолила віцепрем’єр-міністр Ірина Верещук. До його складу також увійшли представники міністерств, силових відомств та ОВА", - додали в відомстві.