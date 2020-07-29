Фото: пенсионерка (Виталий Носач/РБК-Украина)

Размер помощи установили на уровне 685 гривен

В Украине назначили ежемесячное пособие одиноким пенсионерам старше 80 лет, нуждающимся в постороннем уходе. Размер пособия составляет 685 гривен.

Об этом сообщает правительственный портал.

Соответствующее решение было принято на заседании Кабинета министров.

"Установлен порядок выплаты ежемесячной государственной социальной помощи на уход одиноким пенсионерам, которым исполнилось 80 и более лет, и которые нуждаются в постоянном постороннем уходе, в размере 40 процентов прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (1712 грн х 40% = 685 грн)", - указывается в сообщении.

Отмечается, что помощь будет назначаться и выплачиваться с 1 января 2020 года.

Напомним, Пенсионный фонд Украины увеличил выплату пенсий: размер выплат в июле вырос после повышения прожиточного минимума.

Как писало РБК-Украина, по состоянию на 1 июля 2020 года средний размер выплаты для 11,242 млн пенсионеров составил 3 393,54 гривен.

При этом пенсии более 10 тысяч гривен по состоянию на 1 июля 2020 года получали 332588 украинцев, что составляет 2,9% от общего числа пенсионеров.