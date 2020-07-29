Фото: пенсіонерка (Віталій Носач/РБК-Україна)

Розмір допомоги встановили на рівні 685 гривень

В Україні призначили щомісячну допомогу одиноким пенсіонерам старше 80 років, які потребують стороннього догляду. Розмір допомоги становить 685 гривень.

Про це повідомляє урядовий портал.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні Кабінету міністрів.

"Встановлено порядок виплати щомісячної державної соціальної допомоги на догляд одиноким пенсіонерам, яким виповнилося 80 та більше років, та які потребують постійного стороннього догляду, у розмірі 40 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (1712 грн х 40%= 685 грн)", - вказано у повідомленні.

Зазначається, що допомога призначатиметься та виплачуватиметься з 1 січня 2020 року.

Нагадаємо, Пенсійний фонд України збільшив виплату пенсій: розмір виплат у липні виріс після підвищення прожиткового мінімуму.

Як писало РБК-Україна, станом на 1 липня 2020 року середній розмір виплати для 11,242 млн пенсіонерів становив 3 393,54 гривень.

При цьому пенсії понад 10 тисяч гривень станом на 1 липня 2020 року отримували 332 588 українців, що становить 2,9% від загального числа пенсіонерів.