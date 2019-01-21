В Украине насчитывается 14,5 тыс. безработных участников АТО

Фото: Валерий Ярошенко (facebook.com valerii.iaroshenko.7)

В Госслужбу занятости участники АТО чаще всего обращаются за психологической помощью

На сегодняшний день в Украине 14,5 тысяч участников АТО находятся на учете безработных. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил и. о. председателя Госслужбы занятости Валерий Ярошенко.

Он отметил, что "у Госслужбы занятости есть целые центры, которые этим занимаются".

"У нас большое количество сервисов в онлайн режиме. Огромная работа проводится в том, чтобы уладить эту ситуацию", - сообщил он.

По его словам, участники АТО в первую очередь обращаются за психологической помощью.

Для такой категории участников (АТО, - ред.), кто к нам обращается - им необходима психологическая реабилитация в первую очередь. Им необходима социальная реабилитация", - рассказал он.

Он также рассказал, что сейчас в Украине в целом 350 тысяч человек находятся на учете безработных, а из них - 8,5% участники АТО.

"Если говорить конкретно о цифре, то их 14,5 тысяч, которые прошли войну, на сегодняшний день", - рассказал он.

Напомним, в январе 2019 года в Украине насчитывается около 150 тысяч вакансий.

Как сообщало РБК-Украина, в декабре 2018 года в Украине было официально зарегистрировано 341,7 тысяч безработных, что на 40,7 тысяч больше, чем в ноябре. По данным Государственной службы статистики, официальная безработица составляет 1,3% от населения трудоспособного возраста (в ноябре 1,2%). Средний размер пособия в декабре составил 2876 грн (в ноябре - 2670 грн), количество вакансий составило 58,4 тысяч (в ноябре - 81,2 тысяч), а нагрузка зарегистрированных безработных на одну вакансию - 6,0 (в ноябре - 4,0).