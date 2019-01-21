В Україні налічується 14,5 тис. безробітних учасників АТО

Фото: Валерій Ярошенко (facebook.com valerii.iaroshenko.7)

До Держслужби зайнятості учасники АТО найчастіше звертаються за психологічною допомогою

На сьогоднішній день в Україні 14,5 тисяч учасників АТО перебувають на обліку безробітних. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив в. о. голови Держслужби зайнятості Валерій Ярошенко.

Він зазначив, що "у Держслужби зайнятості є цілі центри, які цими займаються".

"У нас велика кількість сервісів в онлайн режимі. Величезна робота проводиться у тому, щоб залагодити й цю ситуацію", - повідомив він.

За його словами, учасники АТО в першу чергу звертаються за психологічною допомогою.

"Для такої категорії (учасників АТО, - ред.), хто до нас звертається - їм необхідна психологічна реабілітація в першу чергу. Їм необхідна соціальна реабілітація також", - розказав він.

Він також розказав, що наразі в Україні загалом 350 тисяч людей знаходяться на обліку безробітних, а з них - 8,5% учасники АТО.

"Якщо говорити конкретно про цифру, то їх 14,5 тисяч, які пройшли війну, на сьогоднішній день", - розказав він.

Нагадаємо, у січні 2019 року в Україні налічується близько 150 тисяч вакансій.

Як повідомляло РБК-Україна, у грудні 2018 року в Україні було офіційно зареєстровано 341,7 тисяч безробітних, що на 40,7 тисяч більше, ніж у листопаді. За даними Державної служби статистики, офіційне безробіття становить 1,3% від населення працездатного віку (у листопаді 1,2%). Середній розмір допомоги в грудні склав 2876 грн (у листопаді - 2670 грн), кількість вакансій склала 58,4 тисяч (у листопаді - 81,2 тисяч), а навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію - 6,0 (у листопаді - 4,0).