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Держстат повідомив про зростання офіційного безробіття

Новини » Економіка    16.01.2019 - 15:41
Держстат повідомив про зростання офіційного безробіття
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Офіційне безробіття традиційно різко зростає після завершення збору врожаю

У грудні 2018 року в Україні було офіційно зареєстровано 341,7 тисяч безробітних, що на 40,7 тисяч більше, ніж у листопаді. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

Таким чином, офіційне безробіття становить 1,3% від населення працездатного віку (у листопаді 1,2%).

За даними статистичного відомства, середній розмір допомоги в грудні склав 2876 грн (у листопаді - 2670 грн), кількість вакансій склала 58,4 тисяч (у листопаді - 81,2 тисяч), а навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію - 6,0 (у листопаді - 4,0).

Нагадаємо, що за методологією Міжнародної організації праці, у II кварталі 2018 року кількість безробітних в Україні зменшилася до 1,5 млн осіб; кількість зайнятого населення у віці 15-70 років склала 16,5 млн чоловік. Рівень безробіття серед економічно активного населення у віці в II кварталі 2018 року склав 8,3%.

Зазначимо, у прогнозі економічного і соціального розвитку України МЕРТ повідомляється, що протягом 2019-2021 років рівень безробіття серед населення у віці 15-70 років знизиться з 8,9% в 2019 році до 8,3% в 2021 році, що становить в середньому за період 8,6%.

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