У Держслужбі зайнятості назвали кількість вакансій

Фото: Валерій Ярошенко (facebook.com valerii.iaroshenko.7)

Чиновники запевняють, що робота в Україні є

У січні 2019 року в Україні налічується близько 150 тисяч вакансій. Про це на прес-конференції сказав в. о. голови Держслужби зайнятості Валерій Ярошенко, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Ринок праці суттєво відрізняється від того, що було раніше. На сьогодні ми маємо близько 150 тисяч вакансій . Я стверджую, що робота в Україні є. І вона достатньо високооплачувана. На сьогодні ми можемо перекваліфікувати працівників різних спеціальностей. На сьогодні у нас запроваджений інститут кар'єрних радників", - розказав він.

Як повідомляло РБК-Україна, у грудні 2018 року в Україні було офіційно зареєстровано 341,7 тисяч безробітних, що на 40,7 тисяч більше, ніж у листопаді. За даними Державної служби статистики, офіційне безробіття становить 1,3% від населення працездатного віку (у листопаді 1,2%). Середній розмір допомоги в грудні склав 2876 грн (у листопаді - 2670 грн), кількість вакансій склала 58,4 тисяч (у листопаді - 81,2 тисяч), а навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію - 6,0 (у листопаді - 4,0).

Нагадаємо, що за методологією Міжнародної організації праці, у II кварталі 2018 року кількість безробітних в Україні зменшилася до 1,5 млн осіб; кількість зайнятого населення у віці 15-70 років склала 16,5 млн чоловік. Рівень безробіття серед економічно активного населення у віці в II кварталі 2018 року склав 8,3%.