В Украине за нарушение карантина открыли 7 уголовных дел

За нарушение правил карантина в Украине правоохранители открыли 7 уголовных производств и составили 613 административных протоколов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел в Facebook.

По словам заместителя председателя Нацполиции Александра Фацевича, больше всего протоколов составлено именно на перевозчиков.

"Подразделениями Национальной полиции в Единый реестр досудебных расследований внесены семь уголовных производств по статье 325 Уголовного кодекса Украины", - сообщил Фацевич.

Он также отметил, что полиция фиксирует много случаев, когда граждане конфликтуют с кондукторами или водителями транспортных средств, которые осуществляют перевозку пассажиров.

"Мы обращаемся к водителям и кондукторам с просьбой немедленно сообщать о таких фактах, чтобы мы могли оперативно реагировать", - добавил Фацевич.

Напомним, за нарушение карантина в Киеве правоохранители за сегодня выписали 49 административных протоколов.

Также РБК-Украина сообщало, что сегодня Шевченковский районный суд Киева вынес первое судебное решение по делу о нарушении правил карантина в Украине. Так, жительницу Киева оштрафовали на 17 тысяч гривен за торговлю продуктами с рук.