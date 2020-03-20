В Україні за порушення карантину відкрили 7 кримінальних справ

За порушення правил карантину в Україні правоохоронці відкрили 7 кримінальних проваджень та склали 613 адміністративних протоколів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ у Facebook.

За словами заступника голови Нацполіції Олександра Фацевича, найбільше протоколів складено саме на перевізників.

"Підрозділами Національної поліції до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено сім кримінальних проваджень за статтею 325 Кримінального кодексу України", - повідомив Фацевич.

Він також зазначив, що поліція фіксує багато випадків, коли громадяни конфліктують із кондукторами чи водіями транспортних засобів, які здійснюють перевезення пасажирів.

"Ми звертаємося до водіїв і кондукторів із проханням негайно повідомляти про такі факти, аби ми могли оперативно відреагувати", - додав Фацевич.

Нагадаємо, за порушення карантину в Києві правоохоронці за сьогодні виписали 49 адміністративних протоколів.

Також РБК-Україна повідомляло, що сьогодні Шевченківський районний суд Києва виніс перше судове рішення у справі про порушення правил карантину в Україні. Так, мешканку Києва оштрафували на 17 тисяч гривень за торгівлю продуктами з рук.