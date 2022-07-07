UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине напомнили Германии, что можно обойтись без "Северного потока-1"

Фото: Германии напомнили, что можно обойтись без российского газопровода (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

В ГТС Украины попросили Канаду передать турбину Газпрому не в Германию, а в Украину. А Германии напомнили, что можно обойтись без "Северного потока-1".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя ГТС Украины Сергея Макогона.

"Просим Канаду передать турбину Газпрому не в Германию, а в Украину. Мы передадим дальше в РФ. Может. После победы", - написал Макогон.

Наряду с этим он обратился и к немецким коллегам, напомнив, что существует альтернатива "Северного потока-1".

"Напомню нашим немецким партнерам, что и без "Северного потока-1" есть достаточно свободных мощностей для транзита газа в Германию. Украина может хоть сейчас транспортировать весь объем "Северного потока-1", а еще есть незадействованный газопровод Ямал через Польшу. Мы не должны поддаваться на шантаж Кремля. Stay strong! Stay United!",- резюмировал Макогон.

Напомним, в Германии ожидают, что Россия полностью прекратит поставки газа по "Северному потоку".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Северный поток