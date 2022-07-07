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В Україні нагадали Німеччині, що можна обійтися без "Північного потоку-1"

Фото: Німеччині нагадали, що можна обійтися без російського газогону (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

В ГТС України попросили Канаду передати турбіну Газпрому не до Німеччини, а до України. А Німеччині нагадали, що можна обійтися без "Північного потоку-1".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника ГТС України Сергія Макогона.

"Просимо Канаду передати турбіну Газпрому не до Німеччини, а до України. Ми передамо далі до РФ. Може. Після перемоги", - написав Макогон.

Поряд з цим він звернувся і до німецьких колег, нагадавши, що існує альтернатива "Північного потоку-1".

"Нагадаю нашим німецьким партнерам, що і без "Північного потоку-1" є достатньо вільних потужностей для транзиту газу до Німеччини. Україна може хоч зараз транспортувати весь обсяг "Північного потоку-1", а ще є незадіяний газогін Ямал через Польщу. Ми не повинні піддаватися на шантаж Кремля. Stay strong! Stay United!", - резюмував Макогон.

Нагадаємо, у Німеччині очікують, що Росія повністю припинить постачання газу по "Північному потоку".

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