В Германии ожидают полного прекращения поставок газа по "Северному потоку"

В Германии ожидают, что Россия полностью прекратит поставки газа по "Северному потоку". Москва уже превратила техническое обслуживание трубопровода в "политическое".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на WAZ , об этом заявил глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер.

Он назвал ситуацию с поставкой российского газа "очень напряженной".

"Вопрос в том, превратятся ли эти технические работы в непрекращающееся техобслуживание по политическим мотивам… ситуация напряженная, если не сказать очень напряженная… снизится на более длительный период, мы должны будем более серьезно поговорить об экономии", - сказал Мюллер.

Чиновник отметил, что при этих условиях немцам придется экономнее относиться зимой к теплу в домах.

"Путин дал понять, что теперь игра ведется по российским правилам… Именно поэтому министр Хабек также забил тревогу. Ситуация может усугубиться", - заявил Мюллер.

Напомним, в июне российская сторона почти вдвое снизила объемы поставок газа, при этом в Евросоюзе не верят заявлениям о том, что это якобы вызвано техническими причинами.

Эксперты в материале "На пороге газового кризиса. Как Россия шантажирует ЕС и чего ждать Украине" допускали, что Россия может полностью остановить "Северный поток" в конце осени.

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