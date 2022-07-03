ru ua
Вс, 03 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Германии ожидают полного прекращения поставок газа по "Северному потоку"

Новина українською →
Берлин, Воскресенье 03 июля 2022 05:25
В Германии ожидают полного прекращения поставок газа по "Северному потоку" Фото: в Германии ожидают полного прекращения поставок газа по Северному потоку (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

В Германии ожидают, что Россия полностью прекратит поставки газа по "Северному потоку". Москва уже превратила техническое обслуживание трубопровода в "политическое".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на WAZ, об этом заявил глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер.

Он назвал ситуацию с поставкой российского газа "очень напряженной".

"Вопрос в том, превратятся ли эти технические работы в непрекращающееся техобслуживание по политическим мотивам… ситуация напряженная, если не сказать очень напряженная… снизится на более длительный период, мы должны будем более серьезно поговорить об экономии", - сказал Мюллер.

Чиновник отметил, что при этих условиях немцам придется экономнее относиться зимой к теплу в домах.

"Путин дал понять, что теперь игра ведется по российским правилам… Именно поэтому министр Хабек также забил тревогу. Ситуация может усугубиться", - заявил Мюллер.

Напомним, в июне российская сторона почти вдвое снизила объемы поставок газа, при этом в Евросоюзе не верят заявлениям о том, что это якобы вызвано техническими причинами.

Эксперты в материале "На пороге газового кризиса. Как Россия шантажирует ЕС и чего ждать Украине" допускали, что Россия может полностью остановить "Северный поток" в конце осени.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Северный поток
NEWS
Арестович о Лисичанске: россиян в центре нет, все решится в течение суток-двух
Арестович о Лисичанске: россиян в центре нет, все решится в течение суток-двух
DAILY
Андерс Фог Расмуссен: Самый большой риск в том, что цель Путина – затягивание конфликта
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Андерс Фог Расмуссен: Самый большой риск в том, что цель Путина – затягивание конфликта