В Украине накрыли турагентство, где подделывали COVID-сертификаты. Сотрудницам объявили о подозрении

Правоохранители разоблачили туристическое агентство в Бердянске, где подделывали COVID-сертификаты и ПЦР-тесты. Двум сотрудницам объявили о подозрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД .

Преступную схему подделки документов в Запорожской области полиция разоблачила еще в начале ноября. 8 числа в турагентстве провели обыски. Там обнаружили и изъяли 5 поддельных COVID-сертификатов, у которых дата их действия не соответствовала дню изготовления.

Как выяснилось, две сотрудницы также продавали клиентам поддельные справки о прохождении лабораторного исследования на COVID-19.

За это фигуранткам грозит до 5 лет лишения свободы. Сейчас полиция устанавливает клиентов турагентства. За приобретение и пользование подделками также предусмотрена уголовная ответственность.