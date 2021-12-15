ru ua
Ср, 15 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Україні накрили турагентство, де підробляли COVID-сертифікати. Співробітницям оголосили про підозру

Новость на русском →
Бердянськ, Середа 15 грудня 2021 15:17
В Україні накрили турагентство, де підробляли COVID-сертифікати. Співробітницям оголосили про підозру Фото: у турагентстві в Бердянську підробляли COVID-сертифікати та ПЛР-тести (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іванна Шовкун

Правоохоронці викрили туристичне агентство у Бердянську, де підробляли COVID-сертифікати та ПЛР-тести. Двом співробітницям оголосили про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МВС.

Злочинну схему підробки документів у Запорізькій області поліція викрила ще на початку листопада. 8 числа у турагентстві провели обшуки. Там виявили та вилучили 5 підроблених COVID-сертифікатів, у яких дата їх дії не відповідала дню виготовлення.

Як з'ясувалося, дві співробітниці також продавали клієнтам підроблені довідки про проходження лабораторного дослідження на COVID-19.

За це фігуранткам загрожує до 5 років позбавлення волі. Наразі поліція встановлює клієнтів турагентства. За придбання та користування підробками також передбачена кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, у Києві правоохоронці викрили найбільшу в Україні мережу з виготовлення підроблених сертифікатів про вакцинацію. Шахраї заробляли понад 5 млн гривень на місяць за свої послуги.

Читайте РБК-Україна в Google News
сертифікат вакцинації
NEWS
Кабмін продовжує адаптивний карантин в Україні до 31 березня
Кабмін продовжує адаптивний карантин в Україні до 31 березня
DAILY
Мала доза. Як у світі щеплюють дітей від COVID і що планують в Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Мала доза. Як у світі щеплюють дітей від COVID і що планують в Україні