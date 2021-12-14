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В Украине накрыли крупнейшую сеть поддельных сертификатов. Зарабатывали по 5 млн гривен

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Вторник 14 декабря 2021 14:48
В Украине накрыли крупнейшую сеть поддельных сертификатов. Зарабатывали по 5 млн гривен Фото: В Украине накрыли крупнейшую сеть поддельных сертификатов (ssu.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

В Киеве правоохранители разоблачили крупнейшую в Украине сеть по изготовлению поддельных сертификатов о вакцинации. Мошенники зарабатывали более 5 млн гривен в месяц за свои услуги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По данным ведомства, злоумышленники вносили данные клиентов в электронную систему eHealth для дальнейшей загрузки в Единый портал государственных услуг "Дия".

СБУ установило, что противоправную деятельность организовали два жителя Киева. Для реализации схемы они привлекли нескольких руководителей медучреждений и шесть семейных врачей из разных регионов страны.

Для передачи "списков" для оформления фиктивных документов организаторы сделки привлекали посредников. Кроме того, через них поддерживали связь и передавали деньги.

Сейчас решается вопрос по сообщению организаторам схемы о подозрении в совершении преступления и избрании судом меры пресечения.

Фото: В Украине накрыли крупнейшую сеть поддельных сертификатов (ssu.gov.ua)

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