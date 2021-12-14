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В Україні накрили найбільшу мережу підроблених сертифікатів. Заробляли по 5 млн гривень

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Вівторок 14 грудня 2021 14:48
В Україні накрили найбільшу мережу підроблених сертифікатів. Заробляли по 5 млн гривень Фото: В Україні накрили найбільшу мережу підроблених сертифікатів (ssu.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

У Києві правоохоронці викрили найбільшу в Україні мережу з виготовлення підроблених сертифікатів про вакцинацію. Шахраї заробляли понад 5 млн гривень на місяць за свої послуги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

За даними відомства, зловмисники вносили дані клієнтів в електронну систему eHealth для подальшого завантаження в Єдиний портал державних послуг "Дія".

СБУ встановило, що протиправну діяльність організували два жителі Києва. Для реалізації схеми вони залучили кількох керівників медустанов і шість сімейних лікарів з різних регіонів країни.

Для передачі "списків" для оформлення фіктивних документів організатори угоди залучали посередників. Крім того, через них підтримували зв'язок і передавали гроші.

Наразі вирішується питання за повідомленням організаторам схеми про підозру у вчиненні злочину та обрання судом запобіжного заходу.

Фото: В Україні накрили найбільшу мережу підроблених сертифікатів (ssu.gov.ua)

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