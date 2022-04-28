В Украине уже находятся "более половины" из 90 гаубиц, предоставленных США, - Кирби

"Сегодня, не называя общего количества, больше половины этих гаубиц находится в Украине", - сказал спикер американского оборонного ведомства на брифинге в Пентагоне.

По словам Кирби, 50 украинских военных прошли "первый этап" обучения по использованию этих гаубиц. Теперь они собираются вернуться в Украину и "тренировать своих товарищей по команде".

Представитель Пентагона добавил, что не знает, начался ли уже второй этап обучения для следующей группы из 50 военнослужащих ВСУ.

Также в Минобороны США опубликовали фото, как осуществляется погрузка 155-мм гаубиц M777 для отправки в Украину. Орудия загружают на военно-транспортный самолет C-17 Globemaster III на авиабазе в Калифорнии.

В США грузят в самолет гаубицы M777 для отправки в Украину (фото: twitter.com/DeptofDefense)