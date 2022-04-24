Британия передаст Украине гаубицы AS90 и тысячи снарядов к ним, - Daily Express

Британия на этой неделе передаст Украине самоходные гаубицы AS90 и 45 тысяч снарядов к ним. Гаубицы сначала поступят в Польшу, где украинских военных будут учить ими пользоваться перед отправкой на войну с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на британскую газету Daily Express.

Такую информацию британской газете предоставили собственные источники минувшей ночью. Ожидается, что отправка вооружения произойдет вместе с переброской британских танковых полков на восточный фланг НАТО. Британские гусеничные гаубицы AS90, которые имеют дальность действия 15 миль, имеют высокую маневренность и могут выпустить три снаряда менее чем за 10 секунд. Их броня достаточно прочная, чтобы защитить экипаж из пяти человек от бронебойных снарядов.