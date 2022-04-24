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Британия передаст Украине гаубицы AS90 и тысячи снарядов к ним, - Daily Express

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Британия, Воскресенье 24 апреля 2022 15:25
Британия передаст Украине гаубицы AS90 и тысячи снарядов к ним, - Daily Express Фото: Украина получит гаубицы AS90 от Британии (zonwar.ru)
Автор: Дмитрий Левицкий

Британия на этой неделе передаст Украине самоходные гаубицы AS90 и 45 тысяч снарядов к ним. Гаубицы сначала поступят в Польшу, где украинских военных будут учить ими пользоваться перед отправкой на войну с Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на британскую газету Daily Express.

Такую информацию британской газете предоставили собственные источники минувшей ночью. Ожидается, что отправка вооружения произойдет вместе с переброской британских танковых полков на восточный фланг НАТО.

Британские гусеничные гаубицы AS90, которые имеют дальность действия 15 миль, имеют высокую маневренность и могут выпустить три снаряда менее чем за 10 секунд. Их броня достаточно прочная, чтобы защитить экипаж из пяти человек от бронебойных снарядов.

Напомним, накануне о передаче Украине тяжелого вооружения заявил президент Франции Эммануэль Макрон. Украина получит от французской стороны противотанковые ракеты "Милан" и самоходные гаубицы "Цезарь".

Кроме того, недавно США объявили о новом пакете военной помощи Украине, который включает поставки тяжелой артиллерии.

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