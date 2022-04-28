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В Україні вже знаходяться "більш ніж половина" з 90 гаубиць, наданих США, - Кірбі

Фото: представник Пентагону Джона Кірбі (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Прес-секретар Пентагону США Джон Кірбі заявив, що в Україні вже знаходяться "більш ніж половина" з 90 гаубиць дальньої дії, які Штати відправляють нашій країні в якості допомоги з озброєнням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Сьогодні, не називаючи загальної кількості, більш ніж половина цих гаубиць знаходиться в Україні", - сказав спікер американського оборонного відомства на брифінгу в Пентагоні.

За словами Кірбі, 50 українських військових пройшли "перший етап" навчання з використання цих гаубиць. Тепер вони збираються повернутися до України та "тренувати своїх товаришів по команді".

Представник Пентагону додав, що не знає, чи почався вже другий етап навчання для наступної групи з 50 військовослужбовців ЗСУ.

Також у Міноборони США опублікували фото, як здійснюється завантаження 155-мм гаубиць M777 для відправки в Україну. Зброю завантажують на військово-транспортний літак C-17 Globemaster III на авіабазі в Каліфорнії.

У США вантажать у літак гаубиці M777 для відправки в Україну (фото:twitter.com/DeptofDefense)

Раніше повідомлялося, що перша партія включених в новий пакет військової допомоги американських 155-мм гаубиць прибула до України 23 квітня.

Також ми писали про те, що Британія передасть Україні гаубиці AS90 і тисячі снарядів до них.

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