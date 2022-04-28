В Україні вже знаходяться "більш ніж половина" з 90 гаубиць, наданих США, - Кірбі

"Сьогодні, не називаючи загальної кількості, більш ніж половина цих гаубиць знаходиться в Україні", - сказав спікер американського оборонного відомства на брифінгу в Пентагоні.

За словами Кірбі, 50 українських військових пройшли "перший етап" навчання з використання цих гаубиць. Тепер вони збираються повернутися до України та "тренувати своїх товаришів по команді".

Представник Пентагону додав, що не знає, чи почався вже другий етап навчання для наступної групи з 50 військовослужбовців ЗСУ.

Також у Міноборони США опублікували фото, як здійснюється завантаження 155-мм гаубиць M777 для відправки в Україну. Зброю завантажують на військово-транспортний літак C-17 Globemaster III на авіабазі в Каліфорнії.

У США вантажать у літак гаубиці M777 для відправки в Україну (фото:twitter.com/DeptofDefense)