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В Украине находятся 106 российских БТГ, преимущественно на юге страны, - Пентагон

Новина українською →
Киев, Вторник 17 мая 2022 07:03
В Украине находятся 106 российских БТГ, преимущественно на юге страны, - Пентагон Российские оккупанты в Украине (Фото: kanaldom.tv)
Автор: Константин Широкун

Оккупанты разместили на территории Украины 106 оперативных батальонно-тактических групп. Эти войска сгруппированы на восточном, центральном, западном и южном направлениях. Самая большая из группировок – южная, к ней закреплено более 50 БТГ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

Они концентрируются между Херсоном с западной стороны и Мариуполем с восточной. Также от Запорожья с севера, и вплоть до Великой Новоселки.

На вопрос о том, насколько хорошо оснащены войска РФ в Украине, чиновник в оборонном ведомстве США ответил, что пока нет точных боевых показателей и показателей готовности по каждой БТГ. Однако можно констатировать, что говорить о резком увеличении присутствия российских войск на юге не приходится.

Напомним, что Пентагон заказал ракет к Javelin на 300 млн долларов для Украины и других союзников. Компания Lockheed Martin получила от Министерства обороны США заказ на производство 1300 ракет к переносному противотанковому ракетному комплексу.

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