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В Україні перебувають 106 російських БТГ, переважно на півдні країни, - Пентагон

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Київ, Вівторок 17 травня 2022 07:03
В Україні перебувають 106 російських БТГ, переважно на півдні країни, - Пентагон Російські окупанти в Україні (Фото: kanaldom.tv)
Автор: Константин Широкун

Окупанти розмістили на території України 106 оперативних батальйонно-тактичних груп. Ці війська згруповані на східному, центральному, Західному та південному напрямках. Найбільше з угруповань - південне, до нього закріплено понад 50 БТГ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пентагон.

Вони концентруються між Херсоном із західного боку і Маріуполем зі східного. Також від Запоріжжя з півночі, і аж до Великої Новосілки.

На питання про те, наскільки добре оснащені війська РФ в Україні, чиновник в оборонному відомстві США відповів, що поки немає точних бойових показників і показників готовності по кожній БТГ. Однак можна констатувати, що говорити про різке збільшення присутності російських військ на півдні не доводиться.

Нагадаємо, що Пентагон замовив ракет до Javelin на 300 млн доларів для України та інших союзників. Компанія Lockheed Martin отримала від Міністерства оборони США замовлення на виробництво 1300 ракет до переносного протитанкового ракетного комплексу.

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