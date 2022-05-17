В Україні перебувають 106 російських БТГ, переважно на півдні країни, - Пентагон

Окупанти розмістили на території України 106 оперативних батальйонно-тактичних груп. Ці війська згруповані на східному, центральному, Західному та південному напрямках. Найбільше з угруповань - південне, до нього закріплено понад 50 БТГ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пентагон.

Вони концентруються між Херсоном із західного боку і Маріуполем зі східного. Також від Запоріжжя з півночі, і аж до Великої Новосілки.

На питання про те, наскільки добре оснащені війська РФ в Україні, чиновник в оборонному відомстві США відповів, що поки немає точних бойових показників і показників готовності по кожній БТГ. Однак можна констатувати, що говорити про різке збільшення присутності російських військ на півдні не доводиться.