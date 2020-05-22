В Украине начался второй этап ослабления карантина: что работает уже сейчас

С сегодняшнего дня запускают городской и пригородный транспорт
В Украине с 22 мая начался новый этап ослабления карантина, который включает запуск общественного транспорта, а с 25 мая - открытие метро и детсадов.
Что работает уже сейчас в материале РБК-Украина.
Кроме того, с 25 мая заработают метро и детсады.
Городской и пригородный транспорт запускают с 22 мая. Однако, с межобластным пока не спешат. Было принято решение уже с пятницы запустят общественный транспорт там, где за последнюю неделю на 100 тысяч населения приходится в среднем менее 12 новых случаев заболевания COVID-19.
Автор: Анастасия Рокитна