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В Україні розпочався другий етап послаблення карантину: що працює вже зараз

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З сьогоднішнього дня запускають міський та приміський транспорт

В Україні з 22 травня розпочався новий етап послаблення карантину, який включає запуск громадського транспорту, а з 25 травня - відкриття метро і дитсадків.

Що працює вже зараз в матеріалі РБК-Україна.

Що дозволено з 22 травня

  • проведення спортивних заходів до 50 осіб без глядачів;
  • проведення релігійних заходів - не більше однієї особи на 10 м. кв;
  • міський, приміський і внутрішньообласного транспорт;
  • робота готелів, але не хостелів. Ресторани та басейни в них не запрацюють.

Крім того, з 25 травня запрацюють метро і дитсадки.

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Що залишається обов'язковим

  • регулярна дезінфекція;
  • дотримання соціальної дистанції;
  • маски;
  • наявність документів, що засвідчують особу.

Громадський транспорт

Міський та приміський транспорт запускають з 22 травня. Однак, з міжобласним поки не поспішають. Було прийнято рішення вже з п'ятниці запустять громадський транспорт там, де за останній тиждень на 100 тисяч населення припадає в середньому менше 12 нових випадків захворювання COVID-19.

Автор: Анастасия Рокитна