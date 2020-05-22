В Україні розпочався другий етап послаблення карантину: що працює вже зараз

В Україні з 22 травня розпочався новий етап послаблення карантину, який включає запуск громадського транспорту, а з 25 травня - відкриття метро і дитсадків.

Що працює вже зараз в матеріалі РБК-Україна.

Що дозволено з 22 травня

проведення спортивних заходів до 50 осіб без глядачів;

проведення релігійних заходів - не більше однієї особи на 10 м. кв;

міський, приміський і внутрішньообласного транспорт;

робота готелів, але не хостелів. Ресторани та басейни в них не запрацюють.

Крім того, з 25 травня запрацюють метро і дитсадки.

Що залишається обов'язковим

регулярна дезінфекція;

дотримання соціальної дистанції;

маски;

наявність документів, що засвідчують особу.

Громадський транспорт

Міський та приміський транспорт запускають з 22 травня. Однак, з міжобласним поки не поспішають. Було прийнято рішення вже з п'ятниці запустять громадський транспорт там, де за останній тиждень на 100 тисяч населення припадає в середньому менше 12 нових випадків захворювання COVID-19.