В Украине начался аудит недр по решению СНБО. Ищут "спящие" лицензии

По его словам, аудит украинских недр включает поиск и отмену незаконно полученных разрешений и "спящих лицензий".

"Первый вопрос - это недра Украины, их использование. Долгое время эта отрасль ассоциировалась с коррупцией и незаконной добычей. Поэтому последние два года мы стремимся внедрять изменения, которые станут точкой невозврата в такой ситуации", - сказал президент.

Он заявил, что доступной всем стала геологическая информация - специальное разрешение на добычу недр можно приобрести сегодня на открытых аукционах.

"Мы делаем все, чтобы недра работали на наши будущие поколения и были основой для внедрения экономического паспорта украинцев. Когда каждый наш ребенок будет получать процент от добычи недр и сможет использовать эти деньги на обучение в Украине", - сказал глава государства.