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В Украине начался аудит недр по решению СНБО. Ищут "спящие" лицензии

Автор: Анастасия Рокитна

По решению Совета нацбезопасности и обороны Украины начался полный аудит всех украинских недр и их пользователей. Это является приоритетным вопросом для украинской власти.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время форума "Украина 30".

По его словам, аудит украинских недр включает поиск и отмену незаконно полученных разрешений и "спящих лицензий".

"Первый вопрос - это недра Украины, их использование. Долгое время эта отрасль ассоциировалась с коррупцией и незаконной добычей. Поэтому последние два года мы стремимся внедрять изменения, которые станут точкой невозврата в такой ситуации", - сказал президент.

Он заявил, что доступной всем стала геологическая информация - специальное разрешение на добычу недр можно приобрести сегодня на открытых аукционах.

"Мы делаем все, чтобы недра работали на наши будущие поколения и были основой для внедрения экономического паспорта украинцев. Когда каждый наш ребенок будет получать процент от добычи недр и сможет использовать эти деньги на обучение в Украине", - сказал глава государства.

Напомним, Зеленский подписал указ о восстановлении лесов.

Также президент подписал указ о запрете пластиковых пакетов в Украине.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийСНБОнедра