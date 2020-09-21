ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Россия на учениях "Кавказ-2020" заблокировала морские подходы к Крыму, - ГУР

Киев, Понедельник 21 сентября 2020 14:54
Россия на учениях "Кавказ-2020" заблокировала морские подходы к Крыму, - ГУР
Фото: Черноморский флот России (Дмитрий Осипенко ForPost)
Автор: РБК-Украина

В рамках военных учений "Кавказ-2020" Российская Федерация фактически заблокировала морские подходы к Крымскому полуострову. В морской фазе учений задействованы четыре корабельные тактические группы.

Об этом на брифинге рассказала спикер Министерства обороны Украины Юлия Пампуха со ссылкой на данные Главного управления разведки (ГУР).

Сообщается, что сегодня стартовала активная фаза учений "Кавказ-2020". Российская армия планирует отработать применение так называемой "коалиционной" группировки войск.

По данным украинской разведки, вчера для обеспечения учений на аэродром в Таганроге прибыл самолет дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50У.

"Для проведения мероприятий боевой подготовки в ходе учений, Россия зарезервировала в акваториях Черного и Азовского морей 22 морские районы, которые фактически блокируют подходы к Крымского полуострова из всех морских направлений", - отметила Пампуха.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина следит за учениями "Кавказ-2020", чтобы оперативно выявить признаки угроз национальной безопасности.

Также сообщалось, что Россия в Черном море испытает новый корабль с крылатыми ракетами.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Политика Российская ФедерацияКрымучения
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь