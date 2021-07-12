UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Украине начались учения "Казацкая Булава" с участием США и еще трех стран

Автор: РБК-Украина

В Украине начались международные военные учения "Казацкая Булава 2021". Помимо украинской стороны в них принимают участие военные из США, Великобритании, Канады и Швеции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Сообщается, что учения начались сегодня на базе Межвидового центра подготовки военных частей и подразделений в Николаевской области. Открытие проходило при участии командования Сухопутных войск ВСУ, оперативного командования "Восток", командира 4-го батальона Королевского полка Шотландии и командира операции UNIFIER.

Учения "Казацкая Булава - 2021" пройдут с 12 по 24 июля. Участие примут около 2 000 военнослужащих и более 300 единиц военной техники из пяти стран-партнеров.

Напомним, на прошлой неделе завершились крупные учения Sea Breeze-2021, в которых принимали участие более 30 стран.

Эти учения сопровождались неоднократными провокациями с российской стороны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиученияКанада