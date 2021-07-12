В Украине начались учения "Казацкая Булава" с участием США и еще трех стран

В Украине начались международные военные учения "Казацкая Булава 2021". Помимо украинской стороны в них принимают участие военные из США, Великобритании, Канады и Швеции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Сообщается, что учения начались сегодня на базе Межвидового центра подготовки военных частей и подразделений в Николаевской области. Открытие проходило при участии командования Сухопутных войск ВСУ, оперативного командования "Восток", командира 4-го батальона Королевского полка Шотландии и командира операции UNIFIER.

Учения "Казацкая Булава - 2021" пройдут с 12 по 24 июля. Участие примут около 2 000 военнослужащих и более 300 единиц военной техники из пяти стран-партнеров.