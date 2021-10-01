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В Украине начали выдавать инсулин по электронным рецептам

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине начали выдавать инсулин по электронным рецептам. Его выдали сегодня ночью.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию брифинга.

По его словам, инсулин выдали сегодня в три часа ночи.

"Сегодня в три часа ночи выдали первый препарат по электронному рецепту. Не спрашивай, почему в три часа ночи. Пока не знаю, но он в системе появился", - сообщил Ляшко.

Он добавил, что более 5300 аптек и аптечных пунктов по всей стране будут отпускать инсулин по электронным рецептам бесплатно или с доплатой. Стоимость инсулинов аптекам отныне напрямую будет возмещать Национальная служба здоровья Украины.

Напомним, Украина полностью переходит на электронные больничные с 1 октября.

Оформление всех больничных будет происходить исключительно с внесением данных в электронную систему здравоохранения.

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