В Україні почали видавати інсулін за електронними рецептами. Його видали сьогодні вночі.
Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію брифінгу.
За його словами, інсулін видали сьогодні о третій годині ночі.
"Сьогодні о 3-ій ночі був виданий перший препарат за електронним рецептом. Не запитуйте, чому о 3-ій ночі. Поки що не знаю, але він в системі відобразився", - повідомив Ляшко.
Він додав, що понад 5300 аптек та аптечних пунктів по всій країні відпускатимуть інсулін за електронним рецептами безоплатно або з доплатою. Вартість інсулінів аптекам відтепер напряму відшкодовуватиме Національна служба здоров’я України.
Нагадаємо, Україна повністю переходить на електронні лікарняні з 1 жовтня.
Оформлення всіх лікарняних буде відбуватися виключно з внесенням даних в електронну систему охорони здоров'я.