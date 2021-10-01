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В Україні почали видавати інсулін за електронними рецептами

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні почали видавати інсулін за електронними рецептами. Його видали сьогодні вночі.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію брифінгу.

За його словами, інсулін видали сьогодні о третій годині ночі.

"Сьогодні о 3-ій ночі був виданий перший препарат за електронним рецептом. Не запитуйте, чому о 3-ій ночі. Поки що не знаю, але він в системі відобразився", - повідомив Ляшко.

Він додав, що понад 5300 аптек та аптечних пунктів по всій країні відпускатимуть інсулін за електронним рецептами безоплатно або з доплатою. Вартість інсулінів аптекам відтепер напряму відшкодовуватиме Національна служба здоров’я України.

Нагадаємо, Україна повністю переходить на електронні лікарняні з 1 жовтня.

Оформлення всіх лікарняних буде відбуватися виключно з внесенням даних в електронну систему охорони здоров'я.

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