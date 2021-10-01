В Україні почали видавати інсулін за електронними рецептами. Його видали сьогодні вночі.

Про це заявив на брифінгу міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, повідомляє РБК-Україна , посилаючись на трансляцію брифінгу .

За його словами, інсулін видали сьогодні о третій годині ночі.

"Сьогодні о 3-ій ночі був виданий перший препарат за електронним рецептом. Не запитуйте, чому о 3-ій ночі. Поки що не знаю, але він в системі відобразився", - повідомив Ляшко.

Він додав, що понад 5300 аптек та аптечних пунктів по всій країні відпускатимуть інсулін за електронним рецептами безоплатно або з доплатою. Вартість інсулінів аптекам відтепер напряму відшкодовуватиме Національна служба здоров’я України.