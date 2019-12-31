В Украине начали тестировать новый налоговый сервис

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Государственная налоговая служба Украины начала тестировать программные РРО "пРРОсто"

Государственная налоговая служба Украины начала тестировать новый налоговый сервис. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Сообщается, что программные РРО "пРРОсто" - это бесплатный сервис от налоговой. Записаться на бета-тест можно уже с 1 января. Участники получат приглашение к тестированию с 9 января 2019 года. Приложение будет доступно для тестирования на всех смартфонах и планшетах с операционными системами Android и iOS.

После тестирования приложение будет совершенствоваться для дальнейшего использования.

Сервис взаимодействует через интернет с сервером налоговой службы через открытый программный интерфейс, и выполняет функции: формирование, подпись, отправка и выдача чеков установленного формата, открытие и закрытие смены, просмотр данных и другие.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины принял решение о запуске пилотного проекта безбумажных квитанций "Check". Согласно постановлению Кабмина, экспериментальный проект реализуется до 31 декабря 2021 года. Он позволит гражданам предоставлять квитанции об оплате Центрам предоставления административных услуг (ЦНАП) в электронном формате. При этом сохранится возможность использования и бумажных квитанций.