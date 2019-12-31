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В Украине начали тестировать новый налоговый сервис

Новости » Общество     31.12.2019 - 16:09
В Украине начали тестировать новый налоговый сервис
Иллюстративное фото (pixabay.сom)

Государственная налоговая служба Украины начала тестировать программные РРО "пРРОсто"

Государственная налоговая служба Украины начала тестировать новый налоговый сервис. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Сообщается, что программные РРО "пРРОсто" - это бесплатный сервис от налоговой. Записаться на бета-тест можно уже с 1 января. Участники получат приглашение к тестированию с 9 января 2019 года. Приложение будет доступно для тестирования на всех смартфонах и планшетах с операционными системами Android и iOS.

После тестирования приложение будет совершенствоваться для дальнейшего использования.

Сервис взаимодействует через интернет с сервером налоговой службы через открытый программный интерфейс, и выполняет функции: формирование, подпись, отправка и выдача чеков установленного формата, открытие и закрытие смены, просмотр данных и другие.

Напомним, ранее Кабинет министров Украины принял решение о запуске пилотного проекта безбумажных квитанций "Check". Согласно постановлению Кабмина, экспериментальный проект реализуется до 31 декабря 2021 года. Он позволит гражданам предоставлять квитанции об оплате Центрам предоставления административных услуг (ЦНАП) в электронном формате. При этом сохранится возможность использования и бумажных квитанций.

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