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В Україні почали тестувати новий податковий сервіс

Новини » Суспільство     31.12.2019 - 16:09
В Україні почали тестувати новий податковий сервіс
Ілюстративне фото (pixabay.сом)

Державна податкова служба України почала тестувати програмні РРО "пРРОсто"

Державна податкова служба України почала тестувати новий податковий сервіс. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Повідомляється, що програмні РРО "пРРОсто" - це безкоштовний сервіс від податкової. Записатися на бета-тест можна вже з 1 січня. Учасники отримають запрошення до тестування з 9 січня 2019 року. Додаток буде доступний для тестування на всіх смартфонах і планшетах з операційними системами Android та iOS.

Після тестування програма буде вдосконалюватися для подальшого використання.

Сервіс взаємодіє через інтернет з сервером податкової служби через відкритий програмний інтерфейс, і виконує функції: формування, підпис, відправка та видача чеків установленого формату, відкриття та закриття зміни, перегляд даних та інші.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України ухвалив рішення про запуск пілотного проекту безпаперових квитанцій "Check". Згідно з постановою Кабміну, експериментальний проект реалізується до 31 грудня 2021 року. Він дозволить громадянам надавати квитанції про оплату Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП) в електронному форматі. При цьому збережеться можливість використання і паперових квитанцій.

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