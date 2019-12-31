В Україні почали тестувати новий податковий сервіс

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Державна податкова служба України почала тестувати програмні РРО "пРРОсто"

Державна податкова служба України почала тестувати новий податковий сервіс. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Повідомляється, що програмні РРО "пРРОсто" - це безкоштовний сервіс від податкової. Записатися на бета-тест можна вже з 1 січня. Учасники отримають запрошення до тестування з 9 січня 2019 року. Додаток буде доступний для тестування на всіх смартфонах і планшетах з операційними системами Android та iOS.

Після тестування програма буде вдосконалюватися для подальшого використання.

Сервіс взаємодіє через інтернет з сервером податкової служби через відкритий програмний інтерфейс, і виконує функції: формування, підпис, відправка та видача чеків установленого формату, відкриття та закриття зміни, перегляд даних та інші.

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів України ухвалив рішення про запуск пілотного проекту безпаперових квитанцій "Check". Згідно з постановою Кабміну, експериментальний проект реалізується до 31 грудня 2021 року. Він дозволить громадянам надавати квитанції про оплату Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП) в електронному форматі. При цьому збережеться можливість використання і паперових квитанцій.