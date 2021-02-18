В Украине начали создавать систему реабилитации переболевших COVID-19

В Украине взялись за реабилитацию переболевших коронавирусом. В частности, подготовлен приказ о создании рабочей группы для разработки системы реабилитации.
Об этом говорится в подготовленном приказе министра здравоохранения, который обнародовала на своей странице в Facebook заведующая кафедрой инфекционных болезней НМУ им. Богомольца Ольга Голубовская.
"Начинаем заниматься реабилитацией больных с COVID-19 на государственном уровне, хотя у многих специалистов есть наработки уже и соответствующий опыт. Постараемся их воплотить в нормативные документы для облегчения работы врачей и стандартизации подходов к реабилитации в зависимости от соответствующий клиники", - прокомментировала документ инфекционист.
В приказе говорится о создании рабочей группы Минздрава "по разработке предложений по созданию системы реабилитации больных, перенесших коронавирусную болезнь (COVID-19)".
Документ, среди прочего, предлагает пересмотреть и разработать нормативно-правовые акты по вопросам создания системы реабилитации людей, которые переболели коронавирусом.
Как сообщало РБК-Украина, в конце 2020 года президент Владимир Зеленский подписал закон относительно внедрения современной системы реабилитации в учреждениях здравоохранения Украины.
Документ предусматривает предоставление качественной реабилитационной помощи непосредственно в учреждениях здравоохранения с самого начала заболевания или травмы, а также описывает реабилитационную помощь до получения статуса лица с инвалидностью.
Также закон определяет правовые, организационные и экономические основы проведения реабилитации.