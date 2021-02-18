В Україні почали створювати систему реабілітації перехворілих на COVID-19

В Україні взялися за реабілітацію перехворілих на коронавірус. Зокрема, підготовлено наказ про створення робочої групи для розробки системи реабілітації.
Про це йдеться в підготовленому наказі міністра охорони здоров'я, який оприлюднила на своїй сторінці у Facebook завідувачка кафедрою інфекційних хвороб НМУ ім. Богомольця Ольга Голубовська.
"Починаємо займатися реабілітацією хворих з COVID-19 на державному рівні, хоча у багатьох фахівців є напрацювання вже і відповідний досвід. Постараємося їх втілити в нормативні документи для полегшення роботи лікарів і стандартизації підходів до реабілітації в залежності від відповідний клініки", - прокоментувала документ інфекціоністка.
В наказі йдеться про створення робочої групи МОЗ "з розробки пропозицій щодо створення системи реабілітації хворих , які перехворіли на коронавірусну хворобу (COVID-19)".
Документ серед іншого пропонує переглянути та розробити нормативно-правові акти з питань створення системи реабілітації людей, які перехворіли на коронавірус.
Як повідомляло РБК-Україна, наприкінці 2020 року президент Володимир Зеленський підписав закон щодо запровадження сучасної системи реабілітації в закладах охорони здоров'я України.
Документ передбачає надання якісної реабілітаційної допомоги безпосередньо в закладах охорони здоров’я із самого початку захворювання або травми, а також описує реабілітаційну допомогу до отримання статусу особи з інвалідністю.
Також закон визначає правові, організаційні та економічні основи проведення реабілітації.