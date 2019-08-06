ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине начали действовать новые правила маркировки продуктов

Новости » Общество    06.08.2019 - 09:55
В Украине начали действовать новые правила маркировки продуктов
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

С сегодняшнего дня в Украине постепенно будут меняться этикетки товаров в магазинах

В Украине начали действовать новые правила маркировки продуктов. Об этом сообщает РБК-Украина.

Отметим, с сегодняшнего дня в Украине постепенно будут меняться этикетки товаров в магазинах, потому что начинают действовать новые правила маркировки пищевой продукции.

Отметим, Верховная рада Украины 6 декабря 2018 года одобрила во втором чтении законопроект №8450 "Об информации для потребителей о пищевых продуктах".

Законом регулируются обязанности операторов рынка пищевых продуктов, ответственных за предоставление информации о пищевых продуктах. Запрещается использование информации, которая может ввести потребителя в заблуждение, особенно в части свойств и характеристик пищевых продуктов и последствий их потребления, а также в части приписывания пищевым продуктам лечебных свойств. 

Так, теперь, согласно закону, информация о пищевом продукте должна быть точной, достоверной и понятной для потребителя и не должна вводить в заблуждение относительно характеристик, свойств, состава пищевых продуктов. Данное требование распространяется как на рекламу пищевых продуктов, так и на способ размещения и представление пищевых продуктов для реализации, в частности форму, внешний вид, упаковку.

Также в Минагрополитики сообщили, что с сегодняшнего дня вводятся новые требования к информированию потребителей о пищевых продуктах.

Напомним, что в мае 2018 года Рада приняла в первом чтении законопроект №3871 о запрете использования пальмового масла в производстве пищевых продуктов.

В Украине вступил в силу закон о требованиях к маркировке органической продукции Госстат назвал продукты и товары, которые больше всего подешевели за месяц
Новости Украины продуктымаркировка
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь