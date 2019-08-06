Иллюстративное фото (РБК-Украина)

С сегодняшнего дня в Украине постепенно будут меняться этикетки товаров в магазинах

В Украине начали действовать новые правила маркировки продуктов. Об этом сообщает РБК-Украина.

Отметим, с сегодняшнего дня в Украине постепенно будут меняться этикетки товаров в магазинах, потому что начинают действовать новые правила маркировки пищевой продукции.

Отметим, Верховная рада Украины 6 декабря 2018 года одобрила во втором чтении законопроект №8450 "Об информации для потребителей о пищевых продуктах".

Законом регулируются обязанности операторов рынка пищевых продуктов, ответственных за предоставление информации о пищевых продуктах. Запрещается использование информации, которая может ввести потребителя в заблуждение, особенно в части свойств и характеристик пищевых продуктов и последствий их потребления, а также в части приписывания пищевым продуктам лечебных свойств.

Так, теперь, согласно закону, информация о пищевом продукте должна быть точной, достоверной и понятной для потребителя и не должна вводить в заблуждение относительно характеристик, свойств, состава пищевых продуктов. Данное требование распространяется как на рекламу пищевых продуктов, так и на способ размещения и представление пищевых продуктов для реализации, в частности форму, внешний вид, упаковку.

Также в Минагрополитики сообщили, что с сегодняшнего дня вводятся новые требования к информированию потребителей о пищевых продуктах.

Напомним, что в мае 2018 года Рада приняла в первом чтении законопроект №3871 о запрете использования пальмового масла в производстве пищевых продуктов.