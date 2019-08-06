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В Україні почали діяти нові правила маркування продуктів

Новини » Суспільство    06.08.2019 - 09:55
В Україні почали діяти нові правила маркування продуктів
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

З сьогоднішнього дня в Україні поступово будуть змінюватися етикетки товарів у магазинах

В Україні почали діяти нові правила маркування продуктів. Про це повідомляє РБК-Україна.

Зазначимо, що з сьогоднішнього дня в Україні поступово будуть змінюватися етикетки товарів у магазинах, тому що починають діяти нові правила маркування харчової продукції.

Зазначимо, Верховна рада України 6 грудня 2018 року схвалила в другому читанні законопроект №8450 "Про інформацію для споживачів про харчові продукти".

Законом регулюються обов'язки операторів ринку харчових продуктів, відповідальних за надання інформації про харчові продукти. Забороняється використання інформації, яка може ввести споживача в оману, особливо в частині властивостей і характеристик харчових продуктів і наслідків їх споживання, а також в частині приписування лікувальних властивостей харчових продуктів.

Так, тепер, відповідно до закону, інформація про харчовий продукт має бути точною, достовірною та зрозумілою для споживача та не повинна вводити в оману стосовно характеристик, властивостей, складу харчових продуктів. Дана вимога поширюватиметься як на рекламу харчових продуктів, так і на спосіб розміщення та представлення харчових продуктів для реалізації, зокрема форму, зовнішній вигляд, упаковку.

Також у Мінагрополітики повідомили, що від сьогодні вводяться нові вимоги до інформування споживачів про харчові продукти.

Нагадаємо, що в травні 2018 року Рада прийняла в першому читанні законопроект №3871 про заборону використання пальмової олії у виробництві харчових продуктів.

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