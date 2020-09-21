ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Украине началась реконструкция одного из крупнейших хранилищ газа

Киев, Понедельник 21 сентября 2020 17:26
В Украине началась реконструкция одного из крупнейших хранилищ газа
Фото: Дашавское ПХГ (utg.ua)
Автор: Александр Белоус

Работы по реконструкции установки осушки газа с автоматизацией технологического процесса начаті на Дашавском подземном хранилище газа. Планируемая стоимость реконструкции - 216,6 млн грн, работы планируется закончить в IV квартале 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба "Укртрансгазу".

Как отмечается в сообщении, Дашавское ПХГ с проектной мощностью в 2,2 млрд куб. м, является третьим по объемам хранения природного газа украинским газохранилищем.

Его реконструкция обеспечит более высокое качество природного газа, подаваемого в магистральные газопроводы. Переоборудование установки осушки газа позволит сократить ежегодные расходы топливного газа на 55-65%.

Проект реконструкции Дашавского ПХГ входит в План развития газохранилищ Оператора газохранилищ АО "Укртрансгаз" на 2020-2029 годы, а также инвестиционную программу украинских ПХГ на 2020 год, который был утвержден регулятором в июне этого года. Кроме Дашавского газохранилища, в ближайших планах - осуществление капитального ремонта и техническое переоснащение объектов Бильче-Волыцко-Угерского и Богородчанского ПХГ.

Напомним, по состоянию на 21 сентября общий запас природного газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины превысил уровень 27 млрд куб. м.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Экономика ПХГУкртрансгаз
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь